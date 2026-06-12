Врач объяснила, как прожить в квартире без кондиционера в жару

Терапевт назвала способы пережить жару в квартире без кондиционера Врач объяснила, как прожить в квартире без кондиционера в жару

Москва12 июн Вести.Облегчить жизнь в жару в квартире без кондиционера можно, если правильно организовать питьевой режим, исключить физическую активность днем и повесить шторы или жалюзи, рассказала изданию "Лента.ру" терапевт Светлана Бурнацкая.

По ее словам, начинать борьбу с жарой нужно до того, как стало совсем плохо.

Профилактика перегрева должна начинаться заранее отметила Бурнацкая

Особое внимание нужно уделять питьевому режиму: лучше всего пить воду комнатной температуры небольшими порциями в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды.

При этом эксперт посоветовала избегать слишком холодных напитков, которые ведут к спазму сосудов, а также крепкого кофе, алкоголя и сладкой газировки, так как они усиливают потерю жидкости.

Врач посоветовала максимально ограничить нагрев помещения в течение дня, например, повесив на окна жалюзи, плотные шторы или светоотражающие экраны. Проветривать квартиру лучше рано утром или поздно вечером, отметила она.

Чтобы избежать перегрева, лучше перенести физическую активность на утро или вечер, а перед сном принимать холодный душ.

Спать в жару лучше всего на легком хлопковом или льняном постельном белье, отказавшись от плотных одеял, посоветовала эксперт.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что установившаяся в московском регионе 30-градусная жара начнет спадать в самом конце недели.