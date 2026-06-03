Ветеринар рассказала, как спасти питомцев от обезвоживания в жару Ветеринар Фроленко объяснила, как спасти домашних животных от обезвоживания

Москва3 июн Вести.Домашние животные в жару теряют больше жидкости, и обезвоживание может развиться очень быстро. Об этом рассказала ветврач компании – производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко в беседе с RT.

Жаркий период особенно опасен для длинношерстных питомцев, брахицефалов, а также животных с лишним весом и проблемами с сердцем.

Среди тревожных признаков – учащенное тяжелое дыхание, сильная вялость, слюнотечение, отказ от еды, рвота. В более тяжелых случаях появляются потеря координации, паника, дезориентация и даже судороги – это уже признаки теплового удара, который требует срочной помощи пояснила ветеринар

Фроленко рекомендовала следить за водой в мисках, которая должна быть свежей и прохладной, и расставлять по дому несколько емкостей или питьевые фонтанчики.

Кроме того, в жару необходимо следить за питанием животных, уточнила она. Тяжелая и плохо усваиваемая пища может создавать дополнительную нагрузку на организм питомца. Важно не давать слишком много корма и не оставлять еду в миске надолго из-за риска пищевого отравления и проблем с ЖКТ.

Лучше отдавать предпочтение влажным и легкоусвояемым рационам с высоким содержанием животного белка и достаточным количеством жидкости. Особенно это касается кошек, поскольку нехватка воды повышает риск проблем с почками и мочевыводящей системой. Добавляйте теплую воду в каждое кормление сказала она

Эксперт также посоветовала организовать в доме прохладные зоны и, например, установить кондиционеры или климат-контроль.

От жары питомцев спасут затемненные комнаты и специальные охлаждающие коврики. Разрешите им также находиться на кухне или в ванной – там прохладная плитка и пол. Ванна и раковина также помогут, особенно кошкам и маленьким собакам уточнила Фроленко

Не следует гулять с питомцем днем, в пик жары. Желательно выходить с ним на улицу рано утром и после 18 вечера.

Носите с собой бутылочку с прохладной водой и складную миску. При сильной жаре смочите перед прогулкой живот, подмышки, лапы и шею питомца. Не стоит лить воду на спину рекомендовала она

Также нежелательно стричь животных налысо без медицинских показаний. Шерсть для питомца – это естественная защита от перегрева и солнечных ожогов.

Никогда не оставляйте питомцев одних в машине: тепловой удар развивается очень быстро, буквально за 10-15 минут при сильной жаре. С собой всегда возите или покупайте по пути прохладную воду, по возможности включайте кондиционер и перевозите питомца на охлаждающем коврике дала ветеринар рекомендации по поездке с питомцем в машине

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