Москва8 июн Вести."Тепловая лень" – это реакция организма человека на экстремальную жару, сопровождаемая комплексом симптомов, приводящих иногда к небезопасным последствиям. О том, в чем выражается "тепловая лень" и как снизить ее проявление, рассказала ИС "Вести" заместитель главного врача по лечебной работе Национального центра спортивной медицины ФМБА России, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Юлия Федорова.

В условиях аномальной жары, когда организм испытывает значительный стресс, наблюдается комплекс симптомов, включающий апатию, общую слабость, снижение аппетита, а также потенциальные осложнения в виде обмороков и сердечно-сосудистых нарушений. Это состояние получило название "тепловая лень".

На самом деле "тепловая лень" - это вообще существующий медицинский термин, который обозначает, что в данный момент возникают такие изменения в организме, которые позволяют человеку адаптироваться к высокой температуре. Что происходит в организме? Во-первых, происходит перераспределение тока крови. У нас максимально расширяются сосуды. И, так сказать, кровь отливает от головного мозга на наши периферические сосуды. Для чего? Потому что здесь наибольшее соприкосновение у нас с кожей для того, чтобы улучшить именно теплообмен, чтобы как-то скорректировать вот эти неприятные воздействия именно термических факторов рассказала Федорова

По ее словам, в этот период человеку необходимо себя подготовить, чтобы воспринимать эти температурные влияния и себе помочь.

Во-первых, посоветую сохранение питьевого режима: в обязательном плане должен быть больше, чем обычно. Например, 30 грамм, умноженные на массу тела. Это должна быть вода комнатной температуры, либо рекомендуется зеленый чай обязательно в теплом виде. Во-вторых, если вы работаете в офисе и включаете кондиционер, температура должна отличаться, быть ниже где-то на 5-6 градусов, чем на улице. Обязательно каждые 2 часа проветривать помещение. И в-третьих, поменять свое пищевое поведение - пересмотреть свой рацион питания и отдать предпочтение все-таки овощам, фруктам, особенно тем, которые содержат большое количество жидкости. Например, помидорам, огурцам и арбузам рассказала Федорова

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