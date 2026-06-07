Москва7 июн Вести.Врач-иммунолог Людмила Лапа рассказала "ИС Вести", как пожилым дачникам не упасть в обморок на огороде в жаркую погоду.

По ее словам, пожилым людям не стоит находиться на улице под открытым солнцем.

С двух до пяти обязательно быть в доме. Не надо ходить и через силу работать, нельзя садиться на корточки, не надо сильно часто наклоняться. В основном, если что-то обрабатываем, скамеечка и нормальная поза где-то раз в полчаса. Через полчаса, 15 минут, встаем, пройдемся по участку, попьем водички и тогда можно дальше продолжать трудиться. Я думаю, что это будет на пользу. И урожай будет хороший