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Врач Уланкина: июнь является одним из самых сложных месяцев для аллергиков

Врач рассказала, чем опасен июнь для аллергиков Врач Уланкина: июнь является одним из самых сложных месяцев для аллергиков

Москва3 июн Вести.Как снизить аллергическую нагрузку в июне и чем опасен этот месяц для аллергиков, рассказала эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе с RT.

По ее словам, в период высокой концентрации пыльцы необходимо ограничить пребывание на свежем воздухе.

Пик цветения злаковых трав (пырей, лисохвост, душистый колосок), начало сезона сорных растений (крапива, подорожник) и активный рост плесневых грибов создают высокую аллергенную нагрузку. Организм может реагировать и респираторными, и кожными проявлениями объяснила специалист

Она отметила, что самолечением заниматься нельзя, если симптомы аллергии мешают работоспособности и сну, то нужно незамедлительно обратиться к врачу. "Типичные проявления сезонной аллергии в июне - заложенность и зуд в носу, обильный водянистый насморк, чихание приступами, слезотечение и покраснение глаз", - сообщила эксперт.

Снизить аллергическую нагрузку на организм, по ее словам, поможет регулярное проветривание квартиры, также полезно чаще мыть полы и вытирать пыль.

Ранее врач Ольга Уланкина сообщила, что в отличие от простуды, при аллергии температура обычно не повышается.