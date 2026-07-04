Эксперт дала советы, как не отравиться летом продуктами из магазина Эксперт рассказала, как не отравиться летом продуктами из магазина

Москва4 июл Вести.При выборе продуктов в магазине необходимо обращать внимание на условия их хранения. Об этом ИС "Вести" заявил доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, большинство продуктов в магазине должны храниться при температуре от 2 до 6 градусов.

Если это охлажденная продукция, то температура должна быть -1°C. Если это замороженная продукция, то -18°C. Зачастую в торговых точках или на рынках … особенно в жаркое время, холодильное оборудование, к сожалению, не справляется и не обеспечивает … должный режим. Поэтому при покупке нужно обязательно обратить внимание на работоспособность холодильников или морозильных камер и на температурный режим, потому что каждый холодильник, каждая морозильная камера оснащены датчиком, по которому мы можем проконтролировать температуру. И если температура не соответствует … то от покупки лучше отказаться. Если мы подходим к прилавку и видим, что температура +12, +10, +8°С, это уже говорит о том, что в продукте начинается процесс порчи сказала эксперт

Также она добавила, что особенно опасна продукция с высоким содержанием белка – рыба, мясо и морепродукты.

Ранее Елена Мясникова заявила, что летняя жара повышает вероятность пищевых отравлений при доставке готовых блюд из-за нарушений правил транспортировки.