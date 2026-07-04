Москва4 июл Вести.При покупке рыбы в магазинах необходимо обращать внимание на ее внешний вид и условия хранения. Об этом ИС "Вести" заявила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, если рыба замороженная, то температура ее хранения в холодильнике должна быть не выше -17°C, а если охлажденная – не более -1 °C.

Таким образом, первое, обращаем внимание на температуру, которая указана на градуснике. И потом обращаем внимание на состояние рыбы. Лучше покупать рыбу неразделанную, тушкой, потому что признаки порчи более видны … Посмотрите рыбе в глаза, … они о многом скажут. Глаза не должны быть мутные, глаза должны быть прозрачные. Жаберные крышки не серого, а яркого красного цвета, чешуя плотно должна прилегать к коже. Если мы видим, допустим, мутные глаза или вообще их отсутствие, можно говорить о том, что уже продавец что-то скрывает. Осклизлая поверхность рыбы, серые или серо-коричневые жабры и жаберные крышки будут говорить о том, что рыба долго лежала, и она уже, скажем, не первой свежести. А рыба не может быть не первой свежести, она всегда должна быть свежая сказала эксперт

Также она добавила, что основным признаком испорченной рыбы является запах.

И если есть какой-то посторонний запах, это может говорить о том, что продавец маскирует уже признаки порчи … И, конечно, обращаем внимание на санитарное состояние самой точки продажи. Особенно это относится, например, к рынкам, где … бывают случаи несоблюдения и температурного режима, и хранения в ненадлежащем состоянии, потому что рыба, как мы уже сказали, это продукт скоропортящийся. И обеспечение надлежащих санитарных условий — это обязанность продавца. И еще нужно избегать покупки охлажденной рыбы, … потому что практически вся охлажденная рыба делается из замороженной отметила эксперт

Ранее сообщалось, что жители Астрахани отравились рыбными котлетами. Пострадавшие, в числе которых четверо детей, госпитализированы. Одна женщина скончалась. Остальные находятся в состоянии средней тяжести.