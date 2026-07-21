Эксперт Фомина посоветовала пить по 100 мл воды каждые два часа летом

Эксперт рассказала, из-за чего летом лицо может стать серым Эксперт Фомина посоветовала пить по 100 мл воды каждые два часа летом

Москва21 июл Вести.Для сохранения свежести лица и предотвращения отеков в летний период рекомендуется выпивать по 100 мл чистой воды каждые полтора-два часа. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала разработчик парфюмерно-косметической продукции "Арнест ЮниРусь" Анастасия Фомина.

Эксперт объяснила, что дефицит жидкости мгновенно сказывается на внешности. В условиях обезвоживания и расширения сосудов организм начинает удерживать влагу "про запас", что приводит к лимфостазу, отёкам, изменению овала лица и серому оттенку кожи.

Кроме того, с потерей влаги из тела выводятся важные электролиты, обеспечивающие работу сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем. Чтобы избежать этих проблем, Фомина посоветовала пить воду часто и небольшими порциями, выработав привычку делать несколько глотков каждые 1,5–2 часа.

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