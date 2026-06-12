Роспотребнадзор рассказал, сколько жидкости нужно пить в жаркий день Роспотребнадзор назвал норму потребления жидкости в сутки в жару

Москва12 июн Вести.Роспотребнадзор по Московской области рассказал, сколько жидкости человеку нужно в сутки. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Несмотря на то, что точной нормы, единой для всех, не существует, обычно рекомендуется пить около 30 мл на 1 кг массы тела.

В среднем это 1,5-2 литра в сутки при умеренной активности и комфортной температуре. В жару расход воды возрастает пояснили в Роспотребнадзоре

Объем воды следует увеличивать не только в жаркую погоду, но и при нагрузках, беременности и болезни. При этом пить следует часто и понемногу – до 100 мл за один прием. Сладкие газированные напитки и соки при этом лучше не употреблять, заменяя их обычной водой. Прибегать к алкоголю также не советуется.

В Роспотребнадзоре уточнили, что лучшая температура для напитка – комнатная.

При этом ведомство напомнило, что 20% необходимой жидкости поступает с пищей (в основном из фруктов, овощей, ягод). Это следует учитывать, чтобы не было переизбытка жидкости – это создает нагрузку на почки, сердечно-сосудистую систему и может привести к отекам.