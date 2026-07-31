Россия может остаться без белых грибов Mash: в России исчезают белые грибы

Москва31 июл Вести.В российских лесах исчезают белые грибы, утверждает Telegram-канал Mash. Причины две, отмечает издание, – изменение климата и возросшее число грибников.

В частности, в стране набирают популярность грибные туры, когда люди идут в лес в сопровождении специалиста. При этом неопытные грибники буквально перепахивают лесную подстилку, что приводит к гибели грибницы.

Вторая – изменение климата и загрязнение окружающей среды, в том числе туристами. Состояние почвы, качество воды и накопление вредных веществ влияют на сложные процессы в лесной экосистеме добавляет Telegram-канал

По данным издания, основной сезон белых начинается в сентябре, однако будущий урожай можно оценить уже в июле. И пока все указывает на то, что грибной сезон 2026 года будет провальным.

12 июля на кафедре микологии МГУ сообщили, что в Московской области начался грибной сезон – появились первые подберезовики, сыроежки и лисички. Также в регионе ожидается богатый урожай подосиновиков и маслят.