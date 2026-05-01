Трамп отмахнулся от пчелы у Белого дома и назвал ее "злой"

"Она злая": Трампу пришлось спасаться от назойливой пчелы Трамп отмахнулся от пчелы у Белого дома и назвал ее "злой"

Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп отбился от досаждавшей ему пчелы и назвал ее "злой". Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел во время беседы американского лидера с журналистами на территории Белого дома. "Нападение" пчелы пришлось на момент, когда Трампу задали очередной вопрос об Иране.

Глава Белого дома дважды отмахнулся от насекомого.

Это была злая пчела объяснил он

На территории Белого дома располагаются несколько ульев. Один из них, установленный в конце апреля по предложению жены американского президента Меланьи Трамп, сделан в виде миниатюрной резиденции.

Ранее в сети стала вирусной фотография, на которой Трамп держит на руке живую пчелу, ошеломив британского короля Карла III и королеву Камиллу, которые нанесли визит в США.