Жена Трампа поселила пчел в Белом доме Мелания Трамп установила в Вашингтоне пчелиный улей в форме Белого дома

Москва26 апр Вести.На территории Белого дома появился новый улей в рамках программы развития пчеловодства. Соответствующее решение приняла жена президента США Мелания Трамп. Первая леди распорядилась, чтобы улей был выполнен в форме уменьшенной копии Белого дома.

На южной лужайке резиденции президента США уже жили две пчелиные семьи. Теперь их количество увеличилось до четырех. На официальном сайте администрации американского лидера отмечается, что производство меда может вырасти до 255 фунтов (около 115 килограммов) в год.

Программа развития пчеловодства на территории Белого дома действует с 2009 года. Насекомые опыляют сад для срезки цветов и растительность на Национальной аллее. Мед используется для приготовления блюд в резиденции, в качестве официальных подарков от президента и отправляется на нужды благотворительных организации.