Вэнс рассказал, что завел кур в своей резиденции в Вашингтоне Daily Mail: вице-президент США Вэнс завел кур в своей резиденции

Москва20 июн Вести.Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс завел кур в своей резиденции, которая находится на территории Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Вэнс рассказал журналистке Элли Бет Стакки, что его семья приобрела 15 цыплят для курятника и теперь с нетерпением ждет, когда они подрастут и начнут нести яйца.

Я очень давно хотел завести кур признался Вэнс

По информации издания, фермерское здание, построенное в викторианском стиле, аналогичном резиденции вице-президента, было названо вице-президентом США "Тадж-Махалом среди курятников".

Он признался, что не был уверен, заинтересуются ли его дети в "новом проекте", однако в итоге они быстро полюбили свое новое сельскохозяйственное занятие.

Между тем, ранее сообщалось, что на территории Белого дома появился новый улей в рамках программы развития пчеловодства. На южной лужайке резиденции президента США уже жили две пчелиные семьи. Теперь их количество увеличилось до четырех. Позже президент США Дональд Трамп и его супруга, первая леди Меланья Трамп продемонстрировали королю Великобритании Карлу III этот улей.