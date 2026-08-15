Лукашенко на фестивале "Зов Полесья" получил в подарок улей с пчелами

Лукашенко подарили улей с пчелами Лукашенко на фестивале "Зов Полесья" получил в подарок улей с пчелами

Москва15 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок улей с пчелами во время международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья" в Гомельской области. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко поблагодарил за подарок, но пошутил, что не знает, где разместить улей во Дворце независимости, куда обычно отправляют все подарки главе белорусского государства.

Даже не знаю, что с ними делать, как во Дворце независимости этот улей с пчелами поставить? Думаю, будут бояться приезжать ко мне в гости. Подумаем, что сделать сказал президент Белоруссии с улыбкой

Он отметил особый вкус меда на Полесье, подчеркнув, что его получают в том числе с лугов и поймы Припяти.

Ранее Лукашенко в ходе посещения молочно-товарного комплекса в Узденском районе получил в подарок корову джерсейской породы по кличке Муся.