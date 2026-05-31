Лукашенко пообещал картошку из молодого урожая членам делегации России Лукашенко пообещал картофель членам делегации РФ на саммите ЕАЭС

Москва31 мая Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал передать белорусский картофель нового урожая высокопоставленным членам российской делегации, которые принимали участие в саммите ЕАЭС в Казахстане. Такое заявление сделала вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич в эфире телеканала "Беларусь 1".

У нее спросили, о чем президент Белоруссии говорил с членами делегации РФ. По словам Петкевич, Лукашенко напомнил про свое поручение передать картофель высокопоставленным членам российской делегации, "которым когда-то была обещана картошка".

И президент напомнил, что обязательно надо из молодого урожая ее передать сообщила Петкевич

Она уточнила, что стороны также обсудили проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества, будущие контакты президентов Белоруссии и России, а также тему Армении.

В прошлом году Лукашенко признался в любви к картофелю на встрече с минчанами.