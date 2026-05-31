Москва31 маяВести.Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал передать белорусский картофель нового урожая высокопоставленным членам российской делегации, которые принимали участие в саммите ЕАЭС в Казахстане. Такое заявление сделала вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич в эфире телеканала "Беларусь 1".
У нее спросили, о чем президент Белоруссии говорил с членами делегации РФ. По словам Петкевич, Лукашенко напомнил про свое поручение передать картофель высокопоставленным членам российской делегации, "которым когда-то была обещана картошка".
И президент напомнил, что обязательно надо из молодого урожая ее передатьсообщила Петкевич
Она уточнила, что стороны также обсудили проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества, будущие контакты президентов Белоруссии и России, а также тему Армении.
В прошлом году Лукашенко признался в любви к картофелю на встрече с минчанами.