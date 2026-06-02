Путин рассказал о хлебе, который Лукашенко привез на 9 мая Путин: было интересно попробовать хлеб, который Лукашенко привез на 9 мая

Москва2 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко привез 9 мая хлеб, выпеченный по рецептам военного времени.

Российский президент добавил, что ему было интересно попробовать хлеб времен войны.

Совсем недавно, на 9 мая, Александр Григорьевич Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях, и, значит что, привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза сказал Путин

При этом президент отметил, что своеобразный "литературный хлеб" не менее важен. Благодаря литературе дети могут погрузиться в атмосферу того времени и понять, что чувствовали их сверстники.