Москва12 июлВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Могилевской области на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), подчеркнув значение традиций для культурного кода белорусов.
Глава государства назвал "Купалье" одним из самых народных праздников Белоруссии.
Обряды, песни, ремесла — основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народомцитирует Лукашенко агентство БЕЛТА
Белорусский президент также отметил, что через эти традиции граждане находят ответы на важные вопросы: кто они и из какого рода происходят.
Он напомнил, что о значении праздника "Купалья" размышлял народный поэт республики Янка Купала.
"Купалье" — это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до насподчеркнул Лукашенко
По его словам, этот праздник символизирует связь с поколениями, которые сохранили и передали любовь к родной земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие.
Ранее президент Белоруссии выразил надежду, что в дальнейшем на "Купалье" будет приезжать больше украинцев.
Традиционно "Купалье" проводится на берегу Днепра, в агрогородке Александрия Шкловского района. В этом году одной из ключевых тем праздника стал Год белорусской женщины.