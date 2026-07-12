Москва12 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Могилевской области на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), подчеркнув значение традиций для культурного кода белорусов.

Глава государства назвал "Купалье" одним из самых народных праздников Белоруссии.

Обряды, песни, ремесла — основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА

Белорусский президент также отметил, что через эти традиции граждане находят ответы на важные вопросы: кто они и из какого рода происходят.

Он напомнил, что о значении праздника "Купалья" размышлял народный поэт республики Янка Купала.

"Купалье" — это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас подчеркнул Лукашенко

По его словам, этот праздник символизирует связь с поколениями, которые сохранили и передали любовь к родной земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие.

Ранее президент Белоруссии выразил надежду, что в дальнейшем на "Купалье" будет приезжать больше украинцев.

Традиционно "Купалье" проводится на берегу Днепра, в агрогородке Александрия Шкловского района. В этом году одной из ключевых тем праздника стал Год белорусской женщины.