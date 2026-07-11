Лукашенко: славянские страны не смогут существовать без деревень

Лукашенко заявил, что славянские государства не смогут существовать без деревень Лукашенко: славянские страны не смогут существовать без деревень

Москва11 июл Вести.Славянские государства не смогут существовать без деревни, Белоруссия будет делать все для вовлечения молодого поколения в сельскую жизнь, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В субботу белорусский лидер посетил праздник "Купалье", который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области​​​. Центральным событием дня стал концерт "Александрия – любовь с первого взгляда", который завершается праздничным фейерверком и зажиганием купальского костра.

Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут сказал Лукашенко во время концерта, который транслировал телеканал "Беларусь 1"

Купалье (или ночь на Ивана Купалу) — это традиционный славянский праздник. Его отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

Ранее Лукашенко отметил, что в Белоруссии находится географический центр Европы. По словам президента, он узнал это от людей в России.