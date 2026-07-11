Москва11 июлВести.Славянские государства не смогут существовать без деревни, Белоруссия будет делать все для вовлечения молодого поколения в сельскую жизнь, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В субботу белорусский лидер посетил праздник "Купалье", который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Центральным событием дня стал концерт "Александрия – любовь с первого взгляда", который завершается праздничным фейерверком и зажиганием купальского костра.
Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогутсказал Лукашенко во время концерта, который транслировал телеканал "Беларусь 1"
Купалье (или ночь на Ивана Купалу) — это традиционный славянский праздник. Его отмечают в ночь с 6 на 7 июля.
Ранее Лукашенко отметил, что в Белоруссии находится географический центр Европы. По словам президента, он узнал это от людей в России.