Москва25 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится разрешить украинским грибникам собирать грибы в Белоруссии.
Он подчеркнул, что в случае открытия упрощенных КПП на границе с Украиной Минск в состоянии проконтролировать людей, которые придут за сбором грибов.
Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. … Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениямисказал Лукашенко на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым
Белорусский лидер подчеркнул, что даже в условиях спецоперации страна готова открывать КПП, чтобы мирные украинцы могли собирать грибы и ягоды на местах, которые давно знают.
Лукашенко отметил, что украинцы могли бы заготавливать и продавать дикоросы, если бы украинские власти им разрешали.
В апреле Роспотребнадзор напомнил россиянам, что собирать грибы категорически не рекомендуется вблизи автомобильных дорог, промышленных зон, мусорных свалок и на других загрязненных территориях.
Неделю назад Лукашенко говорил о необходимости усиленной охраны южной границы Белоруссии, которая "пылает как никогда".