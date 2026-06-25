Лукашенко признался, что не боится "открыть дорогу" украинским грибникам

Лукашенко заявил, что не боится разрешить украинцам собирать грибы в Белоруссии Лукашенко признался, что не боится "открыть дорогу" украинским грибникам

Москва25 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится разрешить украинским грибникам собирать грибы в Белоруссии.

Он подчеркнул, что в случае открытия упрощенных КПП на границе с Украиной Минск в состоянии проконтролировать людей, которые придут за сбором грибов.

Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. … Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями сказал Лукашенко на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым

Белорусский лидер подчеркнул, что даже в условиях спецоперации страна готова открывать КПП, чтобы мирные украинцы могли собирать грибы и ягоды на местах, которые давно знают.

Лукашенко отметил, что украинцы могли бы заготавливать и продавать дикоросы, если бы украинские власти им разрешали.

В апреле Роспотребнадзор напомнил россиянам, что собирать грибы категорически не рекомендуется вблизи автомобильных дорог, промышленных зон, мусорных свалок и на других загрязненных территориях.

Неделю назад Лукашенко говорил о необходимости усиленной охраны южной границы Белоруссии, которая "пылает как никогда".