Москва23 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям Гомельской области и попросил их не волноваться и не беспокоиться. Об этом "Белте" сообщил глава региона Иван Крупко по итогам встречи с лидером республики.

Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан сказал он

Глава Гомельского облисполкома отметил, что постоянно ведется работа по обеспечению безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для жителей, работы экономики.

И президенту также доложено о ситуации в приграничных районах, в принципе на всей границе. Наверное, ни для кого не секрет, что уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействию с населением, с другими службами силового блока. Ситуация, как и в целом в мире, сложная, но стабильная, контролируемая заключил Крупко

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский дважды угрожал уничтожить технику в белорусском приграничье, если Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. Также Зеленский потребовал отвести от границы с Украиной ретрансляторы, которые якобы используются для наведения российского оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы киевского режима, назвал их вмешательством во внутренние дела суверенного государства.