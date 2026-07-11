Москва11 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что в будущем на республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который проходит в Могилевской области, будет приезжать больше украинцев.

В этом году к нам на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей, Сибири. Как видите, и четыре тысячи километров не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. И я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на этом нашем празднике. Спасибо, что приехали. И я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше передает его слова Telegram-канал "Пул первого"

11 июля глава республики принимает участие в празднике "Купалье", который по традиции проводится на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. Он отметил, что если эта традиция будет сохраняться, то в будущем праздник сможет привлечь множество гостей с Украины, которые с радостью приехали бы его посетить.