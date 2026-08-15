Лукашенко назвал своим кредо разговор с народом Лукашенко заявил, что его кредо — открыто говорить с людьми

Москва15 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его президентским кредо стали открытый диалог с народом и стремление делать все для его блага.

Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА, рассказал об этом на церемонии открытия международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья" в агрогородке Лясковичи Гомельской области. Он отметил, что именно в Полесье сделал первые шаги в качестве президента и считает этот регион особенным для себя.

По словам Лукашенко, во время одной из первых поездок в Полесье в качестве президента он вместе с местными жителями вручную косил пойму Припяти. После этого жители назвали его "своим", а разговоры о создании независимой полесской республики, которые велись в тот период, прекратились.

Та косьба в 90-е годы... во многом предопределила мое президентское кредо — открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать всё для его блага сказал Лукашенко

Президент также заявил, что Полесье связано с истоками белорусского народа. Он отметил, что фестиваль задумывался как место встречи белорусов, русских и украинцев, а сегодня рад приветствовать в Белоруссии представителей разных народов.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусский народ не хочет воевать.