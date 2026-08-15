Лукашенко рассказал об отношении белорусов к участию в конфликтах Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать

Москва15 авг Вести.Белорусский народ не хочет воевать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия фестиваля "Зов Полесья".

Он подчеркнул, что белорусское руководство будет делать все для сохранения мира.

Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь - это общий дом, здесь живут все, и живут нормально сказал Лукашенко, которого цитирует агентство Белта

Белорусский лидер указал на большое количество религиозной и национальной вражды в мире.

Не я - вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, вокруг которого все полыхает, спокойно жили люди подчеркнул он

Лукашенко добавил, что белорусский народ продолжит трудиться и укреплять Белоруссию.

Ранее Лукашенко отметил, что Белоруссия не хочет воевать, но не будет склонять голову перед врагом.