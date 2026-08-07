"Нужно работать": Лукашенко назвал формулу сохранения мира в Белоруссии Лукашенко раскрыл формулу мира в Белоруссии

Москва7 авг Вести.Чтобы сохранить мир в Белоруссии нужно работать - собирать хлеб, заниматься распашкой полей, работать в промышленности и продавать продукцию. Таким мнением поделился президент республики Александр Лукашенко.

Сейчас все мечтают, чтобы был мир​​​... Для того, чтобы мир был, я вам простую формулу назову: надо работать самим. Хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию - будет мир сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА

Как заявил белорусский лидер, если граждане перестанут трудиться, то те, кто не трудятся, начнут воровать у тех, кто трудится, начнется драка и страна придет к войне.