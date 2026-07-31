Москва31 июлВести.Необходимо справедливо оплачивать труд работников сельскохозяйственных предприятий, если они показывают результат. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Березовский район.
Белорусский лидер посетил производственный филиал ОАО "Савушкин продукт", а также сельскохозяйственное предприятие "Савушкин-Луч". Как отметил Лукашенко, успех работы предприятий связан в том числе с тем, что работники своевременно получают достойную зарплату.
Не жалейте крестьянам. Баловать их нельзя, но если они дают результат, им надо платитьприводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА
Лукашенко добавил, что выплата зарплаты в установленный срок должна оставаться приоритетной задачей для руководителей предприятий.