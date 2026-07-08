Частые дожди вызвали у Лукашенко тревогу за картошку Лукашенко заявил, что боится за картошку

Москва8 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что встревожен за урожай картошки после сильных дождей в республике.

В среду Лукашенко назначил ряд новых председателей райисполкомов и трех помощников президента. В ходе беседы с ними белорусский лидер отметил, что картошке из-за сильных дождей нужно уделить особое внимание.

Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку. От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде сказал Лукашенко, его слова приводит пресс-служба главы страны

Он добавил, что пока "все развивается отлично".

Дожди помогли заготовке кормов – "укосы трав хорошие", отметил белорусский лидер.

Он призвал чиновников не сидеть в кабинетах и по-хозяйски решать проблемы селян, но при этом "не болтаться в поле" и "не мешать работать".

Ранее Лукашенко рассказывал о вреде картошки для фигуры. По его словам, есть картофель можно не чаще одного - двух раз в неделю.