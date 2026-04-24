Москва24 апр Вести.Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил губернаторам, что они "одной ногой в тюрьме" из-за плохой сохранности минеральных удобрений.

Видео с Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул первого"

Еще раз хочу губернаторов предупредить, чтобы у нас с вами не было потом неприятных разговоров, а будут очень неприятные, если мне комитет госконтроля, вот они мне доложили, есть проблемы, и проблемы немалые по сохранности удобрений​​​. Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме сказал президент Белоруссии

Он указал, что на международных рынках цены на азотные удобрения очень высокие, а губернаторы их "гробят". Белорусский лидер предупредил глав регионов о том, что не надо брать удобрения, если нет возможностей их сохранить.