Лукашенко: надо остановить отток населения из регионов в Минск

Лукашенко призвал остановить отток людей в Минск из регионов Лукашенко: надо остановить отток населения из регионов в Минск

Москва30 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить отток населения из регионов в Минск, что привело к "бешеной стройке" в белорусской столице.

Лукашенко сделал заявление в четверг на совещании в Минске, его слова приводит агентство БЕЛТА.

Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Прекратить раз и навсегда сказал белорусский лидер

По словам Лукашенко, поставлены задачи "прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске" и перенести ее в регионы.

Он обратил внимание, что людей для сельскохозяйственных работ в селах уже не хватает. По его словам, "центр тяжести" надо переносить в агрогородки, улучшая жилищные условия и создавая возможности для досуга и развития.

Доить коров скоро будут горожане. Что, с Минска поедут? Нет, поедут прежде всего с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры заявил глава Белоруссии

Ранее Лукашенко призывал россиян и украинцев покупать земельные участки в белорусских селах.