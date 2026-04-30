Москва30 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить отток населения из регионов в Минск, что привело к "бешеной стройке" в белорусской столице.
Лукашенко сделал заявление в четверг на совещании в Минске, его слова приводит агентство БЕЛТА.
Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Прекратить раз и навсегдасказал белорусский лидер
По словам Лукашенко, поставлены задачи "прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске" и перенести ее в регионы.
Он обратил внимание, что людей для сельскохозяйственных работ в селах уже не хватает. По его словам, "центр тяжести" надо переносить в агрогородки, улучшая жилищные условия и создавая возможности для досуга и развития.
Доить коров скоро будут горожане. Что, с Минска поедут? Нет, поедут прежде всего с районных центров. Поэтому надо развивать районные центрызаявил глава Белоруссии
Ранее Лукашенко призывал россиян и украинцев покупать земельные участки в белорусских селах.