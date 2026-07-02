Москва2 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко застал лидера Индонезии Прабово Субианто врасплох, подарив ему ручку после росписи в книге почетных гостей. Об этом пишет портал Detik.

Лидеры двух стран встретились в президентском дворце Истана Мердека​​​. Там Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей и после этого неожиданно вручил свою ручку президенту Индонезии.

По данным портала, Субианто сначала удивился, а затем положил подарок во внутренний карман пиджака. Бренд ручки не уточняется.

Позднее Лукашенко и Субианто обменялись рукопожатиями и начали переговоры.