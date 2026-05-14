Вэнс заявил, что чувствует себя как персонаж из "Один дома", пока Трамп в КНР

Вэнс, оставшийся без Трампа в США: чувствую себя как персонаж из "Один дома" Вэнс заявил, что чувствует себя как персонаж из "Один дома", пока Трамп в КНР

Москва14 мая Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что чувствует себя как главный герой фильмов серии "Один дома" Кевин Маккалистер, пока глава Белого дома Дональд Трамп пребывает с визитом в Китае. Соответствующее заявление Вэнс сделал в комментарии журналистам, его слова приводит ТАСС.

Вэнс рассказал, что не путешествует с Трампом.

В такие дни, как сегодня, я, бывает, чувствую себя как персонаж Маколея Калкина в "Один дома". Я захожу в Белый дом - и там никого, мертвая тишина поделился Вэнс

По словам вице-президента США, в такие моменты ему требуется время, чтобы осознать происходящее.

Трамп, его супруга Мелания и некоторые ключевые фигуры администрации США в настоящее время находятся в Китае. Американский лидер пробудет в Китае по 15 мая.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пришли к единому мнению по вопросу ядерного оружия Ирана.