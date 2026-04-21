CNN: Вэнс, Рубио, Хегсет и глава ЦРУ прибыли в Белый дом из-за ситуации с Ираном

Москва21 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио, глава Министерства войны США Пит Хегсет и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом на фоне сообщений о том, что вылет Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном был отложен. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Алехандра Харамильо.

Также представители Белого дома сообщили CNN, что Вэнс и другие официальные лица будут участвовать в "дополнительном совещании по политическим вопросам".

Камеры CNN зафиксировали, как Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф вошли в Белый дом… Ожидалось, что вице-президент отправится в Исламабад утром, но пока эти планы приостановлены, поскольку чиновники обсуждают дальнейшие действия на совещаниях написала Харамильо в соцсети X

Ранее газета The New York Times сообщила, что Вэнс отложил поездку в Пакистан для переговоров с Исламской Республикой. По информации источников газеты, причиной приостановки переговоров стало отсутствие ответа Ирана на предложения Вашингтона.