NYT: Вэнс отложил поездку в Исламабад, переговоры могут быть приостановлены

Москва21 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил дипломатическую поездку в Исламабад, где планировалось провести новый раунд переговоров с представителями Ирана. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника издания, причиной приостановки переговорного процесса стало отсутствие ответа от Тегерана на обозначенные Вашингтоном американские переговорные позиции.

Без ответа со стороны Ирана дипломатический процесс фактически приостановлен, хотя поездка и не отменена сообщил собеседник NYT

Вэнс должен был вылететь в столицу Пакистана во вторник утром. Новый раунд переговоров был запланирован на среду, 22 апреля, когда истекает срок двухнедельного соглашения США и Ирана о прекращении огня.

Источник NYT подчеркнул, что американские представители отправятся в Пакистан, если Тегеран отреагирует так, как сочтет приемлемым президент США Дональд Трамп.

Американские официальные лица также ищут четкий сигнал о том, что иранские переговорщики обладают всеми полномочиями для достижения соглашения отмечается в публикации

Американский чиновник добавил, что возобновление военных столкновений не неизбежно, но Пентагон продолжает рассматривать различные варианты.

Ранее сообщалось, что иранские представители согласились на новые контакты при условии, если на встрече будет присутствовать именно Вэнс.