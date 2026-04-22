Белый дом: визит делегации США в Пакистан отложен до получения предложений Ирана

Москва22 апр Вести.Вылет делегации Соединенных Штатов Америки в Пакистан для переговоров с представителями Ирана перенесен.

Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

Запланированная на сегодня поездка в Пакистан не состоится указывается в публикации

В американской администрации добавили, что визит отложен до тех пор, пока иранская сторона не предоставит своего предложения по завершению конфликта.

Ранее газета The New York Times писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил дипломатическую поездку в Исламабад, где планировалось провести новый раунд переговоров с представителями Ирана.