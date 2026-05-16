Москва16 мая Вести.На Белый дом обрушился "торнадо из пчел". Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Александриа Хофф в социальной сети Х.

Насекомые налетели из ульев, который на южной лужайке Белого дома установила супруга американского президента Дональда Трампа Мелания Трамп в апреле текущего года в рамках программы по развитию пчеловодства.

Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме указывается в публикации

Ранее сообщалось, что Трампу пришлось отбиваться от назойливой пчелы, атаковавшей главу государства на территории президентской резиденции.