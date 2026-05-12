Трамп на выступлении в Белом доме пошутил о "дроне" над головой, увидев птицу

Москва12 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома на мгновение прервал речь и с опаской взглянул на небо, в шутку приняв пролетавшую мимо птицу за дрон.

Я выиграл много гонок под эту песню​​​. (Поднимает голову. – Прим. ред.): О-о… Я думал, это дрон. В наше время их делают самых разных размеров сказал американский лидер, обращаясь к гостям

Присутствующие на приеме встретили минутное замешательство главы Белого дома смехом, после чего президент призвал гостей возвращаться на свои места.

