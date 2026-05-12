Москва12 маяВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома на мгновение прервал речь и с опаской взглянул на небо, в шутку приняв пролетавшую мимо птицу за дрон.
Я выиграл много гонок под эту песню. (Поднимает голову. – Прим. ред.): О-о… Я думал, это дрон. В наше время их делают самых разных размеровсказал американский лидер, обращаясь к гостям
Присутствующие на приеме встретили минутное замешательство главы Белого дома смехом, после чего президент призвал гостей возвращаться на свои места.
Ранее певец Род Стюарт назвал Трампа маленьким мерзавцем.