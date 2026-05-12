Род Стюарт похвалил Карла III за то, что тот осадил "маленького мерзавца" Трампа

Москва12 мая Вести.Певец Род Стюарт назвал президента США Дональда Трампа маленьким мерзавцем и восхитился тем, что король Великобритании Карл III поставил его на место. Об этом музыкант заявил в ходе встречи с монархом во время празднования 50-летия благотворительной организации The King’s Trust.

Позвольте сказать, что вы отлично справились в Северной и Южной Америке. Вы были великолепны. Просто великолепны. Вы поставили на место этого маленького мерзавца цитирует его издание Politico

Речь идет об обращении британского короля к Конгрессу США в ходе его визита в Штаты в апреле 2026 года. Карл III ответил на нападки Трампа на Соединенное Королевство и НАТО, пошутив, что если бы не англичане, то в Штатах "бы говорили по-французски".