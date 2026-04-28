Трамп и его супруга Мелания показали Карлу III улей в виде Белого дома Улей в виде миниатюрного Белого дома продемонстрировали королю Великобритании

Москва28 апр Вести.Президент США Дональд Трамп и его супруга, первая леди Меланья Трамп продемонстрировали королю Великобритании Карлу III и его супруге новый улей в виде миниатюрной копии Белого дома.

Улей впервые был представлен в пятницу, 24 апреля на сайте Белого дома. Проект был назван "расширением медовой программы". Созданный Меланьей пчелиный улей был размещен на южной лужайке рядом с президентским огородом. Ожидается, что новый улей увеличит общее годовое производство меда примерно на 13,5 кг – до 115 кг или более.

Демонстрация пчелиного улья состоялась согласно расписанию мероприятия следом после чаепития.

Как уточняет телеканал CNN, Карл III является ярым сторонником пчеловодства.

В Букингемском дворце находятся четыре улья. Из них получают мед, который Чарльз (Карл III) любит добавлять в чай, - и который его мать, покойная королева Елизавета II, когда-то подарила покойному Папе [Римскому] Франциску передает телеканал

Кроме того, известно, что на южной лужайке резиденции президента США уже жили две пчелиные семьи. Теперь их количество увеличилось до четырех.

28 апреля ожидается визит британского короля на Капитолийский холм.