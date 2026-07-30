Москва30 июлВести.Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отказаться от крупных пакетов санкций против России в пользу более частых и поэтапных ограничений. Об этом заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти в интервью Euractiv.
Дипломат прокомментировала вопрос о перспективах принятия 22-го пакета антироссийских санкций.
ЕС рассматривает возможность отказа от масштабных пакетов санкций против России в пользу более частых и поэтапных мер (...) Нам нужно посмотреть, какой подход будет оптимальнымсказала она
Макэнти также отметила, что Евросоюзу необходимо найти баланс между максимально жесткими ограничениями в отношении России и их возможным негативным влиянием на европейскую экономику.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские санкции становятся предметом разногласий внутри ЕС. По его словам, ограничительные меры все больше затрагивают интересы самих стран объединения.