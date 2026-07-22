Politico: в ЕС не знают, какие пункты включить в 21-й пакет санкций против РФ

Politico: у ЕС кончились идеи новых санкций против России Politico: в ЕС не знают, какие пункты включить в 21-й пакет санкций против РФ

Москва22 июл Вести.В Евросоюзе закончились идеи относительно новых пунктов, которые могли бы войти в 21-й пакет санкций против России, поскольку эти меры ущемляют интересы государств сообщества. На это указало европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Источники издания указали, что ряд пунктов в очередном пакете рестрикций уже были изменены или вовсе исключены.

После 20 пакетов санкций простых целей больше не осталось. Вы столкнетесь с интересами отдельных государств [при подготовке 21-го пакета санкций против РФ], поэтому придется искать баланс сказал неназванный дипломат ЕС

Отмечается, что дипломатические усилия ЕС по принятию 21-го пакета антироссийских санкций вошли в фазу сложного согласования после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии. Дело в том, как отмечается в статье, что венгерский политик служил "прикрытием" для отказа от санкций против России.

О разногласиях в ЕС из-за ряда положений нового пакета рестрикций в отношении России стало известно ранее. Правительства некоторых стран европейского блока не готовы одобрять меры, которые могут навредить их крупнейшим национальным компаниям. Сильнее всех возражает Греция, которой грозят проблемы с судоходством из-за запрета на транспортировку российского сжиженного газа. Также недовольство рядом положений высказали Австрия, Германия, Италия, Португалия и Франция.