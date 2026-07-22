Politico: ЕС все так же трудно согласовать санкции против РФ даже без Орбана Politico: уход Орбана не ускорил согласование санкций ЕС против РФ

Москва22 июл Вести.После ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии Евросоюзу (ЕС) стало сложнее согласовывать новые санкции против России, пишет Politico.

Если раньше главным препятствием считался Будапешт, то теперь отдельные страны ЕС вынуждены открыто защищать собственные экономические интересы.

В течение многих лет Орбан ... предоставлял другим столицам прикрытие для сопротивления более жестким мерам. Теперь, когда Венгрию возглавляет Петер Мадьяр, а Будапешт больше не стоит на пути, эти правительства вынуждены открыто отстаивать свои возражения говорится в материале

При этом, по словам неназванного представителя ЕС, Орбан вел переговоры непросто, однако никогда не блокировал пакет полностью.

По данным издания, послы стран ЕС в среду вновь попытаются согласовать 21-й пакет санкций – первый после ухода Орбана. Часть мер уже смягчили или исключили, чтобы учесть интересы отдельных государств в энергетике, рыбопереработке, банковской сфере и судоходстве.

Финский евродепутат Вилле Нийнисто заявил, что его удивило и разочаровало число государств, тормозивших процесс. По его словам, ЕС важно продолжать усиливать давление на Россию.

Как отмечается в материале, "соглашение по-прежнему ожидается", но для его утверждения, вероятно, потребуются новые уступки. Дипломаты отмечают, что после 20 пакетов "легкие цели" для санкций почти исчерпаны, а решения требуют единогласной поддержки всех 27 стран ЕС.

Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях в ЕС из-за ряда положений 21-го пакета антироссийских санкций. Сильнее всех возражает Греция, которой грозят проблемы с судоходством из-за запрета на транспортировку российского сжиженного газа. Австрия, Германия, Италия, Португалия и Франция требуют исключений из 21-го пакета или же блокируют некоторые положения.