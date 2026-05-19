ЕС хочет продлевать санкции против РФ раз в год после ухода Орбана Politico: ЕС может перейти на ежегодное продление антироссийских санкций

Москва19 мая Вести.Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность увеличения срока продления санкций против России с шести месяцев до одного года. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Отмечается, что эту инициативу лидеры объединения намерены обсудить на саммите в Брюсселе в середине июня. Еврокомиссия предложит государствам-членам выбор: оставить текущий шестимесячный цикл или перейти на 12-месячный.

Помимо снижения давления на дипломатов, продление сроков продления санкций до 12 месяцев также облегчило бы административное бремя Брюсселя по сохранению мер в силе поясняет Politico

Предложение возникло после отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее регулярно блокировал подобные решения.

Однако, отмечается в публикации, уход Орбана не гарантирует легкого успеха, поскольку премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер Чехии Андрей Бабиш часто поддерживали Будапешт. Дипломаты надеются, что без Орбана они окажутся более сговорчивыми.

Ранее сообщалось, что ЕС также занялся подготовкой 21-го пакета санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что ограничения могут коснуться банков, предприятий военно-промышленного комплекса и так называемого теневого флота.