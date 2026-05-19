В ЕС предложили пересмотреть срок действия антироссийских санкций Politico: Евросоюз может пересмотреть срок действия санкций против России

Москва19 мая Вести.Евросоюз рассматривает возможность продления санкций против России один раз в год, а не каждые шесть месяцев, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Уточняется, что эта инициатива будет рассмотрена на саммите в Брюсселе в середине июня.

Лидеры ЕС обсудят продление временных рамок блока для подтверждения санкций против России с шести месяцев до года, когда соберутся в Брюсселе в следующем месяце говорится в материале

В публикации сообщается, что подобная инициатива стала обсуждаться после того, как Виктор Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии. Ранее он регулярно блокировал введение 12-месячного цикла действия антироссийских санкций.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза начали переговоры о разработке 21-го пакета антироссийских санкций.