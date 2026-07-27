Песков: новые санкции ЕС против РФ будут все сильнее бить по экономике Европы

Песков заявил, что у ЕС почти не осталось санкций против России Песков: новые санкции ЕС против РФ будут все сильнее бить по экономике Европы

Москва27 июл Вести.Евросоюз практически исчерпал возможности для введения новых антироссийских санкций без негативных последствий для собственной экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, оставшиеся ограничительные меры неизбежно будут отражаться на социально-экономической ситуации в самих европейских странах.

Осталось очень мало, наверное, у них санкций в выборе, которые не били бы по их собственным интересам. Все остальное уже начинает больно бить по экономике, по социальной сфере самой Европы сказал Песков

Ранее стало известно, что ЕС исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России. В Еврокомиссии объяснили, что РФ лидирует в мировой торговле соболями, поэтому у европейских производителей остается немного альтернативных поставщиков.