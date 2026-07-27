ЕС не ввел санкции против соболиного меха из РФ по просьбе Италии и Греции

ЕС по просьбе Италии и Греции исключил из санкционных списков мех соболя из РФ ЕС не ввел санкции против соболиного меха из РФ по просьбе Италии и Греции

Москва27 июл Вести.Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России. Об этом сообщает портал Euractiv.

В Еврокомиссии решение обосновали тем, что РФ "доминирует в мировой торговле соболями, из-за чего у европейских производителей остается мало альтернативных поставщиков".

Италия и Греция, два основных покупателя российских соболей в ЕС, настаивали на исключении из запрета говорится в статье

Ранее Евросоюз опубликовал полный список участников 21-го пакета санкций против России, утвержденного 23 июля. Под ограничения попали 218 физических и юридических лиц.