Москва27 июлВести.Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России. Об этом сообщает портал Euractiv.
В Еврокомиссии решение обосновали тем, что РФ "доминирует в мировой торговле соболями, из-за чего у европейских производителей остается мало альтернативных поставщиков".
Италия и Греция, два основных покупателя российских соболей в ЕС, настаивали на исключении из запретаговорится в статье
Ранее Евросоюз опубликовал полный список участников 21-го пакета санкций против России, утвержденного 23 июля. Под ограничения попали 218 физических и юридических лиц.