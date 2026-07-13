Евросоюз не будет вводить санкции против рыбы из РФ Рыбу из РФ убрали из списка антироссийских санкций

Москва13 июл Вести.Евросоюз исключил рыбу из РФ из списка антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

На вопрос журналистов, правда ли, что рыбу исключили из 21-го пакета ограничений, Каллас ответила, что не знала о геополитическом значении морепродуктов.

Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы пояснила глава евродипломатии

Ранее немецкие СМИ сообщили, что ввод ограничений на импорт рыбы из РФ серьезно ударит по германским компаниям. Это связано с тем, что с 2021 ФРГ нарастила поставки морепродуктов из России примерно втрое. Таким образом, 40% всей рыбы, которую ввозят в Евросоюз из РФ, идет в Германию. Более того, от 55 до 72% минтая, из которого делают популярные в ФРГ рыбные палочки, поступает именно из России.