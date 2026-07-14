Захарова: Каллас "протухла", пока разбиралась с геополитическим значением рыбы

Захарова высмеяла слова Каллас о геополитическом значении рыбы Захарова: Каллас "протухла", пока разбиралась с геополитическим значением рыбы

Москва14 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы евродипломатии Евросоюза Каи Каллас о геополитическом значении рыбы. Свой комментарий она дала в беседе с KP.RU.

Ранее Каллас, объясняя отсутствие запрета на импорт российской рыбы в новом пакете санкций ЕС, заявила, что не ожидала, что данный товар имеет столь большое геополитическое значение и осложняет многие важные процессы.

Пока Каллас разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла. И не только рыба сказала Захарова

Каллас сообщила, что российская рыба в итоге не вошла в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.