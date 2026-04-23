ЕС расширил санкции против РФ, запретив импорт химикатов и дубленых мехов

Москва23 апр Вести.Европейский союз в 20-м пакете антироссийских санкций ввел запрет на импорт из РФ некоторых видов сырья, химикатов, а также дубленых мехов.

Кроме того, установлен запрет на импорт лома металлов, говорится в заявлении на сайте Евросовета.

В соответствии с новыми антироссийскими санкциями также ужесточены требования к отслеживаемости алмазов, которые обязывают импортеров предоставлять заявление о проведенной комплексной проверке и подтверждать, что алмазы не были добыты, обработаны или произведены в России.