Москва23 апрВести.Европейский союз в 20-м пакете антироссийских санкций ввел запрет на импорт из РФ некоторых видов сырья, химикатов, а также дубленых мехов.
Кроме того, установлен запрет на импорт лома металлов, говорится в заявлении на сайте Евросовета.
В соответствии с новыми антироссийскими санкциями также ужесточены требования к отслеживаемости алмазов, которые обязывают импортеров предоставлять заявление о проведенной комплексной проверке и подтверждать, что алмазы не были добыты, обработаны или произведены в России.