В Польше планировался теракт против детей Тихановской Протасевич: целью теракта в Польше должны были стать дети Тихановской

Москва30 июл Вести.Целью теракта в Польше, о котором спецслужбы Белоруссии предупредили Варшаву, должны были стать дети белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской. Об этом заявил считавшийся оппозиционером сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич.

23 июля Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что передало Польше сведения о подготовке теракта на ее территории. В польском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что внимательно изучают информацию.

Оказывается, объектом атаки должны были стать несовершеннолетние дети Светланы Тихановской. А планировал это экс-журналист Денис Дашкевич, у которого уже давно руки чесались устроить что-нибудь радикальное говорится в сообщении в основанном Протасевичем Telegram-канале

Как утверждает Протасевич, Дашкевич планировал убить детей Тихановской "руками украинцев", а позже сделать политическое заявление и совершить суицид. По его словам, журналист решился на это после того, как Варшава официально признала его угрозой национальной безопасности и запустила процесс депортации, а Тихановская и ее соратники отказали ему в помощи.

Ранее Белоруссия передала Польше информацию о возможном теракте. Как сообщалось, подготовку преступления вело лицо, осужденное в Белоруссии по ряду уголовных статей.