КСИР заявил, что ударил по американской базе Аль-Азрак

КСИР: нанесены удары по базе США в Иордании, уничтожены три самолета F-35 КСИР заявил, что ударил по американской базе Аль-Азрак

Москва30 июл Вести.Иранские военные в ответ на атаки США по Ирану нанесли удары баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Уточняется, что были уничтожены три самолета F-35, несколько американских военных и сотрудники технического и обслуживающего персонала.

Сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три самолета говорится в заявлении КСИР, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания

Также сообщается, что еще три истребителя были повреждены.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.