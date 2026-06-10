Москва10 июнВести.ВКС Ирана баллистическими ракетами уничтожили четыре военных цели в Иордании. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на информацию пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
КСИР нанес удар по авиабазе США в Аль-Азраке... Пресс-служба КСИР заявила, что его воздушно-космические силы выпустили твердотопливные баллистические ракеты по базе, уничтожив четыре важные цели, в том числе ангары с военными самолетами F-35, а также центр управления и контроля армии СШАуказано в сообщении
Ранее Иран предупреждал о готовности ударить по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке в случае их атаки на Тегеран.