Иран ударил по авиабазе США в Иордании и уничтожил ангары истребителей F-35

Ангары F-35 уничтожены в результате удара Ирана по авиабазе США в Иордании Иран ударил по авиабазе США в Иордании и уничтожил ангары истребителей F-35

Москва10 июн Вести.ВКС Ирана баллистическими ракетами уничтожили четыре военных цели в Иордании. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на информацию пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

КСИР нанес удар по авиабазе США в Аль-Азраке​​​... Пресс-служба КСИР заявила, что его воздушно-космические силы выпустили твердотопливные баллистические ракеты по базе, уничтожив четыре важные цели, в том числе ангары с военными самолетами F-35, а также центр управления и контроля армии США указано в сообщении

Ранее Иран предупреждал о готовности ударить по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке в случае их атаки на Тегеран.